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شاب يغتصب ابنة عمه الرضيعة خلال حفل زفاف

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شاب يغتصب ابنة عمه الرضيعة خلال حفل زفاف
شاب يغتصب ابنة عمه الرضيعة خلال حفل زفاف
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توفيت طفلة تبلغ من العمر خمسة أشهر، بعد أن اغتصبها ابن عمها البالغ من العمر 30 عامًا في مدينة "دودناجر" شمال شرقي الهند.

كان والدا الطفلة يحضران حقل زفاف أحد أقاربهما مساء الأحد، عندما سأل ابن عم الرضيعة، والدتها عما إذا كان بإمكانه اصطحاب للعب معها.

وبعد ساعتين من البحث عنها، على الفتاة ملقاة في حديقة، فيما تمكن المتهم من الفرار، قبل أن يقبض عليه في اليوم التالي.

كان المتهم طلب من والدة الطفل، التي كانت تحتضن ابنتها خلال حفل الزفاف، أن تتركها معه. وافقت الأم، لكنها شعرت بالقلق على ابنتها، بعد أن غاب بها لأكثر من ساعتين، ليتم إطلاق عملية بحث عنها، بمشاركة القرويين، انتهت بالعثور على الرضيعة جثة هامدة.

وعقب العثور عليها، هرع والداها إلى المكان، ونقلت الطفلة إلى مستشفى فيفيكاناندا التي أحالت الطفلة إلى مركز ( (KGMU حيث أعلن وفاتها.

وأثناء ذلك، تمكن المتهم من الهرب، لكن الشرطة ألقت القبض عليه في اليوم التالي.

وقال سارفاشريست تريباثي، نائب مفوض الشرطة، إن الأب رفع دعوى ضده يتهمه فيها بقتل واغتصاب وخطف ابنته، وفقًا لصحيفة "التايمز".

وقال مسؤولون إن تشريح الجثة سيحدد ما إذا كانت الفتاة قد اغتصبت من عدمه.


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