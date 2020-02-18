أزمة حسن شاكوش وعمر كمال أمام النائب العام

18 فبراير 2020 - 05:24 م

تقدم عدد من المحامين، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد المطرب الشعبي حسن شاكوش، صاحب أغنية "بنت الجيران"، يتهمه فيه بنشر الفجور وتحريض الشباب على تعاطي المخدرات.

وحمل البلاغ رقم 10066 عرائض النائب العام، للمطالبة بالتحقيق الفورى فى الجرائم التى ارتكبها المطرب حسن شاكوش (صاحب أغنية بنت الجيران)، وذكر البلاغ أن المشكو فى حقه قد خالف القانون مما يوجب عقابه وفقا للمواد 178؛ 278 من قانون العقوبات، وكذلك المواد 1؛ 14 من القانون 10 لسنه 1961 والمادتين 3 ؛6 من القانون 63 لسنه 1976 الخاص بحظر الخمور، وذلك لدعوته عن الخمور داخل أغنيته (بنت الجيران) وتحريص الشباب على تعاطى المخدرات والتحريض على الفجور.

وتضمن الأغنية الشهيرة "كوبليه" للمطرب حسن شاكوش يقول فيه "واشرب خمور وحشيش" في سياق أغنيته، وهو ما اعتذر عنه برفقة زميله المطرب عمر كمال، وقالوا أن ما حدث في استاد القاهرة خطأ غير مقصود، حيث أنهم حذفوا في النسخة الجديدة للأغنية هذه الجملة، لكن حدث خطأ وتم تشغيل الأغنية القديمة، معبرين عن أسفهم بسبب هذه الجملة.