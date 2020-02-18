» وزير الرياضة السابق يتوقع نتيجة مباراة السوبر

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توقع خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها الخميس المقبل.

وكتب عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "2020/02/20 أكيد نتيجة المباراة 0/2".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك على بطولة السوبر مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات.

وكان الزمالك نجح في التتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.


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