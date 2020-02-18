ننشر المنتجات السعودية المحظور استيرادها في الكويت

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الكويت

حظر

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انفلونزا الطيور

أعلنت السلطات في الكويت، اليوم الثلاثاء، عن حظرها استيراد منتجات من المملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية انتشار إنفلونزا الطيور وإعدام عشرات الألاف من الدواجن بالمزاع.

وقررت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في الكويت، حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية والبيض والصيصان بعمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من السعودية بشكل مؤقت، وذلك نظرا لانتشار مرض أنفلونزا الطيور، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وقالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان إن السعودية أبلغت عن أول تفش لسلالة إتش 5 إن 8 الشديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن.

وحسب "رويترز"، قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان نقلا عن تقرير من وزارة الزراعة السعودية إن تفشي المرض الذي وقع في منطقة سدير الوسطى أسفر عن مقتل 22700 طائر.

وأضافت أن 385300 طائر آخر في القطيع تم ذبحها.

وكانت هذه الحالة هي أول ظهور لفيروس H5N8 في المملكة العربية السعودية منذ يوليو2018.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تسجيل إصابة بمرض إنفلونزا الطيور العالي الضراوة (H5N8 ) في أحد مشاريع الدواجن في منطقة الرياض، وتمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على بؤرة الإصابة، بعد تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ في الموقع.


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