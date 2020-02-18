تدخل أمريكي مفاجئ بشأن سد النهضة

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عقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الثلاثاء، لبحث عدد من الملفات، منها الخلاف مع مصر بشأن سد النهضة.

وبحسب "روسيا اليوم"، التقى الطرفان لمناقشة الأمن والاستثمار والخلاف بين إثيوبيا ومصر.

ويأتي هذا بعد إعلان مصر والسودان وإثيوبيا والولايات المتحدة والبنك الدولي في بيان مشترك، أن توقيع الاتفاق النهائي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن سد النهضة سيتم قبل نهاية فبراير الجاري.

ولم تسفر مفاوضات استمرت 9 سنوات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا عن أي اتفاق حتى الآن. لكن خلال اجتماع عُقد في نوفمبر، حددت الدول الثلاث لنفسها مهلة تنتهي في 15 يناير للتوصل إلى اتفاق، وهي كانت أكدت بالفعل في 22 ديسمبر أنها حققت تقدما.

ويبلغ طول سد النهضة 1.8 كلم وارتفاعه 145 مترا، وهو سيصبح أكبر سد كهرمائي في إفريقيا، وتشدد إثيوبيا على أهميته لتنمية البلاد.


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