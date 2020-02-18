» تعليق صادم من إسعاد يونس بشأن عبلة كامل..هذا ما قالته؟

قالت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، خلال برنامجها "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي أم سي"، إن محاولاتها لاستضافة الفنانة عبلة كامل تفشل دائما.

من المعروف عن عبلة كامل أنها نادرة الظهور في البرامج التليفزيونية واللقاءات الصحفية عموما، ودائما يطالب الجمهور بظهورها.

وخلال حلقة احتفالية بمسلسل "حديث الصباح والمساء" بحضور عدد من أبطاله، أوضحت إسعاد أنها تحاول كثيرا مع عبلة كامل لكنها ترفض، وقالت: "حاجة عبلة اللي مش عاوزة تيجي في البرنامج ومطلعة روحي، الناس واكلة وشي".

ومسلسل "حديث الصباح والمساء" من إنتاج 2001، وهو سيناريو وحوار محسن زايد، ومن إخراج أحمد صقر، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، ومن بطولة ليلى علوي، أحمد خليل، أحمد ماهر، سوسن بدر، نيللي كريم، توفيق عبد الحميد، خالد النبوي، علا غانم، عبلة كامل .