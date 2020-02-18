تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

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متابعات- أمينة عبد العال

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الليمون

الطماطم

البصل

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم حالة من الاستقرار في الأسعار نسبيا وإن كان هناك تباين في الأسعار بين الأسواق ، حسب المكان الذي يتم العرض فيه ويتراوح فيها الاختلاف  بزيادة تبلغ قيمتها في المتوسط من 5:3جنيهات.

وسجل سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 5.5 جنيه، وسجل كيلو البطاطس من 2 إلى 3 جنيهات، وسجل كيلو الخيار من 3 إلى 5 جنيها، وسجل كيلو الليمون من 5 إلى 11 جنيها، وسجل كيلو البصل من 3 إلي 6 جنيهات.

أما عن الفاكهة فقد سجل كيلو التفاح الأحمر من 17 إلى 21 جنيها، وسجل كيلو اليوسفي مابين 1.5 إلي 6 جنيهات للكيلو، وسجل كيلو الموز من 6 إلى 9 جنيهات ، والفراولة سجل الكيلو من 8 إلي 11 جنيها.

  


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