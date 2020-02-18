تصريح عاجل من الأمم المتحدة عن"كورونا"

18 فبراير 2020 - 02:33 م

أعلنت منظمة الأمم المتحدة في بيان عاجل لها، منذ قليل أن فيروس كورونا المستجد ليس خارجا عن السيطرة ولكنه خطير جدا، حسبما أذاعت قناة العربية.

في سياق متصل أعلنت الصحة الصينية عن إجراء العديد من التجارب عن عقار علاج الملاريا الذي كشفت التجارب التي أجريت علي بعض المصابين تحسن ملحوظ في حالتهم إلا أن العقار ما زال تحت التجربة.

جدير بالذكر أن السلطات الصينية أعلنت تجاوز حالات الوفاة نتيجة للإصابة بالفيروس 1800 حالة، فيما تجاوزت أعداد الإصابة بالفيروس 74 ألفا.