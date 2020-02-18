أول رد من "شلبى" بعد مقاطعة إنبى له

18 فبراير 2020 - 01:55 م

رد الإعلامي مدحت شلبي، على بيان نادي إنبي ضده بشأن سخريته من الفريق البترولي خلال حلقته أول أمس "الأحد" على شاشة "القاهرة والناس".

وقال الإعلامي إن حديثه كان على سبيل الدعابة ولا يقصد التقليل بأى شكل من نادي إنبي فهو يكن تقديره الكامل للفريق البترولي.

وأضاف: "يجب أن نمتلك روح الفكاهة والدعابة، مشيرا إلى أن البعض فهم ما قيل في سياق السخرية من نادي إنبي بسبب ضحكة الكابتن مجدي عبد الغني".

وتابع أنه يرى أن لم يتجاوز بأى شكل فى حق إنبي الفريق صاحب المستويات الجيدة فى الدوري، مشيرا إلى أن بيان إنبي أمر مبالغ فيه في ظل أنها كانت دعابة ليس أكثر من ذلك.