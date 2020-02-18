التربية والتعليم تحذر من "المهرجانات" و"كسر الجمجمة"

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متابعات- أمينة عبد العال

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نزيف فى المخ

المهرجانات

كسر الجمجمة

حذر نائب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي من لعبة "كسر الجمجمة" مخاطبا أولياء الأمور أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا صباح " مضيفا أنه لابد من اتخاذ الحذر من الألعاب الجديدة وضرورة الاهتمام بأبنائهم.

وأوضح حجازي أن تلك اللعبة تسبب الإصابة بنزيف في المخ والغرض منها هو المشاركة على الإنترنت والوصول للترند.

كما لفت  إلى أن الوزارة وجهت بعدم إذاعة الأغاني غير اللائقة أخلاقيا في المدارس، مؤكدا أنه سيتم تحويل أي مدرسة مخالفة للشئون القانونية للتحقيق معها.

وأشار  إلي دور الوزارة هو التربية وتعليم الأسس الأخلاقية ومن الضروري تربية الأبناء على مستوى رفيع من الذوق العام، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على تقديم حصص التربية الموسيقية والفنية والرياضية لتربية الأبناء علي التذوق عند الأطفال والشباب بمراحل التعليم المختلفة.


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