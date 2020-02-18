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بشري سارة لعشاق مسلسل "حديث الصباح والمساء"

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مسلسل حديث الصباح والمساء
مسلسل حديث الصباح والمساء
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علا خطاب

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أحمد صقر

حديث الصباح والمساء

زف المخرج، أحمد صقر، بشرى سارة، لعشاق مسلسل "حديث الصباح والمساء"،كاشفًا عن رغبة الشركة المنتجة من عمل جزء ثان من المسلسل الشهير، والذي مؤخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ .

وظهر أحمد صقر وعدد من أبطال المسلسل ضيوفا على برنامج "صاحبة السعادة" في حلقة احتفالية بالمسلسل، وخلال اللقاء كشف عن وجود جزء جديد من العمل.

قال إن الرواية الأساسية التي كتبها الأديب العالمي نجيب محفوظ تستمر أحداثها حتى عام 1973، لكنه وقت تنفيذ المسلسل توقف عند مرحلة معينة.

تابع، أن هناك رؤية لتقديم جزء جديد من المسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، وسيحاول أن يجد طريقه لظهور كل الشخصيات حتى التي انتهى دورها بالوفاة، كفلاش باك.

وأوضح أن السيناريست محسن زايد كتب المسلسل خلال عامين، وأنه أظهر الشخصيات بصورة رائعة بإشادة الأديب نجيب محفوظ.

ومسلسل "حديث الصباح والمساء" من إنتاج 2001، وهو سيناريو وحوار محسن زايد، ومن إخراج أحمد صقر، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، ومن بطولة ليلى علوي، أحمد خليل، أحمد ماهر، سوسن بدر،


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