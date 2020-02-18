هذه الأمور لا تعرفها عن الملك سلمان

18 فبراير 2020 - 01:29 م

نشر حساب تاريخ آل سعود معلومات عن حياة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحسب ما ذكره الحساب فإن الملك سلمان هو الابن الـ25 للمؤسس وسابع ملوك السعودية، ويبلغ من العمر 84 عاما، حيث ولد في عام 1935م

وأضاف الحساب أنه تقلد مناصب أمير الرياض في عام 1963م.

وفي عام 2011م تم تعيينه وزيراً للدفاع.. وفي عام 2012م تمت مبايعته ولياً للعهد.

وتمت مبايعته في عام 2015م تمت مبايعته ملكا للسعودية، وله له 12 ابنا و بنت واحدة.

وحظيت التدوينة التي نشرها حساب تاريخ آل سعود بتفاعل كبير، حيث علق أحد المغردين بالقول :" كان أميرا للرياض عام 1963 ..هذي المرة الثانية التي تولى فيها الإمارة .. أما الأولي فكانت عام 1954 وحتي عام 1960".