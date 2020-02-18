محمود ذو الفقار.. تعرف على عدد زيجاته وسر خلافه مع زوجة المشير

ولد الفنان والمنتج والمخرج، محمود ذو الفقار، في مثل هذا اليوم، الموافق 18 فبراير، من عام 1914، وهو من عائلة فنية حتي النخاع،فهو شقيق كل من الممثل صلاح ذو الفقار والمخرج عز الدين ذو الفقار.

بدأ كمهندس وانتهى به الأمر صاحب شركة إنتاج سينمائي

تخرج محمود ذو الفقار،في التوجيهية عام 1930، ودرس في كلية فنون تطبيقية قسم التصميمات الزخرفية، وحصل على دبلوم عمارة عام 1935.

عمل محمود ذو الفقار، مهندسًا بوزارة الأشغال في قسم التصميمات، ثم انتقل للعمل بوزارة الأوقاف، التي وضعته على بداية الطريق الفني بدون أن يخطط لذلك، حيث التقى هناك المخرج حسين فوزي الذي رشحه لبطولة فيلم "بياعة التفاح" 1937، أمام الفنانة عزيزة أمير.

على مدى مشواره الفني، استطاع محمود ذو الفقار، أن يخرج وينتج أكثر من 100 عمل سينمائي.

تزوج من مريم فخر الدين ورفعت زوجة المشير دعوة ضده

تزوج محمود ذو الفقار، مرتين، حيث كانت أولى زيجاته من الفنانة عزيزة أمير، التي اشترك معها في شركة إنتاج، وكانت من أولى شركات الإنتاج المهمة، واستمر زواجهما إلى أن رحلت عام 1952، الزيجة الثانية، كانت من الفنانة مريم فخر الدين، الذي أعجب بها من خلال عمله معها في أحد الأفلام، ولكن لم يستمر هذا الزواج طويلًا، حيث انفصلا بعد زواج دام لمدة 8 سنوات.

رفعت الفنانة برلنتي عبدالحميد، على، محمود ذو الفقار، دعوى قضائية، تطالبه فيها بدفع 10 آلاف جنيه، كقيمة تعويضية، وذلك بعد أن فوجئت بكتابة اسمها بأحرف صغيرة مع ممثلي الأدوار الثانوية، بينما برز اسم زوجته مريم فخرالدين كبطلة منفردة في فيلم "هارب من الحب".