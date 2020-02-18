» هنيدي يسخر من قرار هاني شاكر ويثير ضجة

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هاني شاكر

محمد هنيدي

مهرجانات

علق الفنان الكوميدي، محمد هنيدي، عبر حسابه على "تويتر"، على قرار نقيب المهن الموسيقية هانى شاكر بإيقاف مطربي المهرجانات، وذلك من خلال نشره صورة له من فيلم "جاءنا البيان التالي".

وكتب محمد هنيدى على الصورة "وتجيشني تلاقيني ليسه بخيري".

وقال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية: إن قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، قرار نهائى ولا رجعة فيه، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بعد الكلام غير المحترم الذى قيل فى الحفلة العامة أمس بـ استاد القاهرة.

وتابع شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "مطربو المهرجانات لم يحصلوا على عضوية نقابة الموسيقيين، لافتا إلى أن ما يقدم على المسرح لا يليق باسم مصر وقرار النقابة نابع من باب المحافظة على تراث مصر من القيم والأخلاقيات".

وأوضح: "دور النقابة هو تقييم الأصوات فقط ولن نعطي تصاريح مرة أخرى لأغاني المهرجانات"، لافتا إلى أنهم لا يقدمون غناء أو طربا بل يقدمون كلمات وأغاني مبتذلة.

وأشار هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إلى أن الدولة تتجه للمحافظة على أخلاقيات المجتمع من خلال من هذا الفن من الظهور، مضيفا: "الشعب المصري يستحق فنا أكبر من هذا الأغاني".

وأصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيا


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