إنبى يقاطع الإعلامى مدحت شلبى

18 فبراير 2020 - 11:27 ص

أعلن مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد، مقاطعة برنامج الإعلامى مدحت شلبى وضيوفه.

وتابع رئيس النادى، مجلس إدارة النادى البترولى يرفض ما جاء جُملة وتفصيلاً فى البرنامج من جانب الإعلامى وضيوفه بشأن مكانة النادى البترولى، خاصة أن النادى يسعى بشكل دائم أن يمد المنتخبات الوطنية المختلفة باللاعبين أصحاب المواهب، ويثقل خبراتهم ويعمل بشكل دائم نحو الحفاظ على مكانته.

وأكد مجلس الإدارة فى بيان صادر عنه، حرصه منذ صعود الفريق إلى الدورى الممتاز على وجود علاقات متميزة مع كل الأطراف، خاصة ما يتعلق بمنظومة الإعلام الرياضى.

وطالب رئيس النادى، من إدارة القناة التحقيق فيما تم إذاعته فى البرنامج وتقديم الاعتذار الرسمى إلى نادى إنبى".

وجاء بيان إنبى بعد الانتقادات والتحدث بتهكم فى برنامج الإعلامى مدحت شلبى عن النادى البترولى من قبله إلى جانب ضيوفه خلال الحديث عن صلاح محسن مهاجم الفريق السابق والأهلى المعار حاليا من القلعة الحمراء إلى سموحة.