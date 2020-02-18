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أحمد خليل يحكي أسرار "حديث الصباح والمساء"

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الفنان أحمد خليل
الفنان أحمد خليل
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متابعات- أمينة عبد العال

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صاحبة السعادة

حديث الصباح والمساء

الفنان أحمد خليل

روي الفنان أحمد خليل أثناء لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" العديد من المواقف الصعبة التي تعرض لها أثناء تصويره للعمل.

وقال أنه  قام ببلع مسمار صغير أثناء تمثيله الدور، حيث إنه تدرب علي يد بعض العاملين في هذه المجال في محاولة منه لإتقان دوره كما اعتاد في أدوراه، وكان"الجزمجي يقوم بوضع بعض المسامير الصغيرة في فمه وحاول تقليده وأثناء التصوير ابتلع مسمار صغير إلا أنه قام بإكمال الدور بصورة طبيعية .

وأشار إلي أن المشهد الصعب الآخر الذي قام بتمثيله في "حديث الصباح والمساء" هو مشهد وفاة عطا المراكيبي والذي ظل فيه ثابتا لفترة باعتبار أنه توفي أثناء زفاف أبنائه، ليكون هو أصعب مشهد في حياته الفنية.

 


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