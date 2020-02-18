أقمار صناعية إسرائيلية تكشف حجم الدمار لموقع فيلق القدس الإيراني

18 فبراير 2020 - 11:17 ص

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: إن الصور التي نشرتها شركة الأقمار الصناعية الإسرائيلية "إيميج سات" تكشف عن حجم الدمار الكبير الذي لحق بموقع لوجيستي تابع لفيلق القدس الإيراني، بمحيط مطار دمشق.

يأتي هذا عقب ما نشرته شركة الأقمار الصناعية الإسرائيلية “إيميج سات” (ISI )، من صور تكشف عن حجم الدمار الذي لحق بـ “مخازن أسلحة” تابعة للنظام والميليشيات الإيرانية، جراء قصف إسرائيلي.

وكان الطيران الإسرائيلي قد قام بقصف مطار دمشق الدولي ومحيطه بخمس غارات متتالية يوم الجمعة الماضي.

كما استهدف في أوقات سابقة أيضا مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في سوريا خصوصا في محيط العاصمة دمشق حيث تتركز أغلب قوات الميليشيات التابعة لإيران .



