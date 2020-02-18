شاهد.. مهاتير محمد في حفل راقص مع حفيدته

18 فبراير 2020 - 10:45 ص

حظي مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي بتفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل، والذي يظهر رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، وهو في حفل راقص مع حفيدته.

وعلق العديد من رواد مواقع التواصل على الفيديو بالقول: "رئيس وزراء ماليزيا مهاتير_محمد(95 عاماً) يُراقِص حفيدته".

وعلق آخر : "ليست البهجة في أعمارنا بل هي في أرواحنا.. ما أجملهم وما احمل رقصهم".

وكتب أحد المغردين: "شيخ الشباب.. أجمل حاجة أن لا يضع الإنسان نفسه في قالب يفرضه الناس .. مثل ممنوع الضحك لأنك كبرت أقعد ساكت لأن جيلك راحت عليه البس أسود علشان الناس ما تضحكش عليك.. والحقيقة ده شكل من أشكال التنمر للسيطرة علي الناس بحجة الأخلاق".



