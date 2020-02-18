» تدريبات بدنية شاقة للأهلى استعدادًا للسوبر

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يبدأ فريق الأهلى تدريباته بالإمارات، على أحد الملاعب الفرعية بالقرب من محل إقامته فى أبوظبى، استعدادًا لمواجهة الزمالك والمقرر لها الخميس المقبل فى السوبر المصرى.

السويسرى فايلر مدرب الفريق، طالب من مدرب الأحمال توماس بينكيل بتنفيذ فقرات بدنية شاملة وشاقة، يأتى ذلك فى ظل حرصه على زيادة المعدل البدنى لبعض اللاعبين لتحمل ضغوطات وحمل المباريات المتتالية.

ويشارك فى مران الأهلى جميع لاعبى الفريق باستثناء صالح جمعة الذى تم استبعاده من قائمة السفر أمس.


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