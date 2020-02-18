تفاصيل جديدة بشأن حفل مباراة السوبر

18 فبراير 2020 - 09:45 ص

كشفت اللجنة المنظمة لكأس السوبر، حقيقة وقوف لاعبى النادى الأهلى فى ممر شرفى لفريق نادى الزمالك، خلال مباراة السوبر المقرر لها الخميس المقبل، بعد تتويج أبناء ميت عقبة بالسوبر الأفريقي.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة فى تصريحات تليفزيونية قائلا: "الأهلى لن يقف ممرا شرفيا للزمالك قبل اللقاء، ومحمد حماقى ومحمد رمضان لن يتواجدا فى حفل السوبر بالإمارات".

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه سوف تقوم بعثة نادى الزمالك بتغيير فندق إقامتهم فى الإمارات استعدادًا لمواجهة الأهلى، قائلا:"الزمالك طلب تغيير فندق إقامته فى أبو ظبى بسبب الجماهير، وهو الأمر الذى وافقت عليه اللجنة المنظمة".