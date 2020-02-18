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5000 إسرائيلي بالخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات الكنيست

عرب وعالم

انتخابات الكنيست الإسرائيلي
انتخابات الكنيست الإسرائيلي
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متابعات- أمينة عبد العال

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انتخابات الكنيست الإسرائيلي

تبدأ اليوم انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين في الخارج بشكل تدريجي، بمجموع أصوات يصل إلى 5200 ناخب إسرائيلي.

وقالت القناة العبرية الثانية إن الناخبين سيدلون بأصواتهم في 96 نقطة انتخاب في جميع أنحاء العالم في 77 دولة، مشيرة إلي أن أول من يصوت في الانتخابات هم الممثلون الإسرائيليون في سفارة إسرائيل في ويلنجتون بنيوزلندا الساعة 10 مساء اليوم، وفي منتصف الليل سيصوت موظفو السفارة الإسرائيلية في أستراليا، حسبما نشرت "صدي البلد".

وأشارت القناة إلي أن المندوبين في إسرائيل في سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس بأمريكا سيصوتون في الساعة 6 صباح الخميس، مضيفة أن القنصلية الإسرائيلية في نيويورك يتوقع أن يصوت بها 812 ناخبا.

جدير بالذكر أن الانتخابات التشريعات الإسرائيلية تتم لاختيار الحكومة، وهي الاختيار الـ23 للكنيست الإسرائيلي وستجري في 2 مارس ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ائتلافي، وهي تعتبر الانتخابات الثالثة في إسرائيل في أقل من عام.


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