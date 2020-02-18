شركة لتنظيم الجنازات.. تحليل الجثث وتحويلها لسماد بشري

18 فبراير 2020 - 09:27 ص

"تسهم في تعفن الجثث خلال 30 يوما.. وتحويلها إلى سماد بشري".. هذا ما أطلقته شركة "Recompose" الأمريكية لتنظيم الجنازات.

وبحسب ما أعلنته الشركة عن مشروعها، الذي يعد صديقا للبيئة أنه مشروع "مدافن صديقة للبيئة"، خلال العام المقبل بعد وصول درجة حرارة الجثث إلى 131 درجة فهرنهايت، واكتمال العملية فإن بقايا التحلل تصبح متاحة بعد ذلك لنثرها على النباتات أو الأشجار كسماد بشري.

صحيفة ديلي ميل البريطانية، قالت إن الباحثين بجامعة واشنطن، أجروا تجارب ناجحة للمدافن بجثث 6 أفراد تطوعوا بأجسادهم قبل الوفاة.

وأضافت أن جثثهم تحللت بين رقائق الخشب وغيرها من المواد البيئية، حيث إن ذلك سيولد أول سماد بشري في فبراير2021 في العالم، بمجرد أن يتم إطلاق المشروع رسميا في واشنطن.

وعن طريقة مراسم الدفن، فسوف يوضع الجسم في غرفة خاصة ذات درة حرارة متزايدة تصل لـ 131 فهرنهايت، مع رقائق الخشب والبرسيم والعشب، ثم تدوير الجسد مع رفع درجة الحرارة تدريجيا على مدار شهر حتى تتحلل البكتيريا.

كما أشار فريق البحث أن هذه العملية تحطم الأنسجة الرخوة للجثث بأمان وبشكل كامل على مدار حوالي 30 يوما، بالإضافة لأنها تتوقف عن إطلاق أكثر من طن كربون في الجو مقارنة بالمدافن الأخرى.