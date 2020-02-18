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شبكة دعارة"صينية" تضطر لتخفيض أسعار بسبب كورونا

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شبكة دعارة "صينية" تضطر لتخفيض أسعارها بسبب كورونا

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شبكة دعارة"صينية" تضطر لتخفيض أسعار بسبب كورونا
شبكة دعارة"صينية" تضطر لتخفيض أسعار بسبب كورونا
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أمينة عبد العال- متابعات

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مدينة نصر

كورونا

شبكة دعارة

أثار وجود 3 فتيات صينيات داخل شبكة دعارة داخل نادي صحي بمدينة نصر الرعب في نفوس المترددين عليها، وبالرغم من وجود 6 فتيات أخريات، إلا أن صاحب النشاط خفض الأسعار لكن الخوف من "فيروس كورونا" طارد الزبائن وقل عدد المترددين، وبعدها وقعت الشبكة في يد الشرطة.

وكانت معلومات وردت إلى إدارة النشاط الداخلي بالإدارة العامة لمباحث الآداب عن تحويل المركز الصحي الكائن في نطاق قسم شرطة أول مدينة نصر إلى الدعارة والأعمال المنافية للآداب، واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة مقابل 1500 جنيه للساعة، وبالفعل تمت مداهمة المكان والتأكد من صحة البلاغ الذي قدمه أحد المترددين على المركز الصحي بعد محاولة إغوائه.

وقررت أدارة مدينة نصر  إحالة المتهمات عقب إلقاء القبض عليهن مع راغبي المتعة وتوجيه الاتهام إليهن بإدارة المركز الصحي للدعارة والأعمال المنافية، وتم تجديد حبسهن بعد اعترافهن بالاتهامات المنسوبة إليهن وأنهن احترفن العمل في الدعارة منذ قدومهن إلى القاهرة.


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