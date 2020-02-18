بطلة الفيديو الفاضح باكية: أعتذر لكم .. وياريت تيجوا تموتوني

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منى فاروق
منى فاروق
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الفيديو الفاضح

مني فاروق

ظهرت الفنانة منى فاروق في فيديو لايف عبر حسابها بـ"انستجرام" لتتحدث عن رغبتها في الانتحار بسبب تعامل الناس معها بعد أزمة الفيديو الفاضح.

وقالت منى في "اللايف" : أنا آسفة إني خليتكم تشوفوني في حاجة غير لائقة .. ولو حد فيكم معندوش خطيئة ياريت يجي يموتني.

وأضافت: بقيت منبوذة ومحدش عايز يتعامل معايا .. وبقيت بفكر في الانتحار ومش لاقية شغل .. ومعنديش غير حلين يا إما أعمل حاجة غلط يا إما أموت.

وأردفت: الناس كلها بقت بتكرهني وبقى عندي أزمة ثقة .. ومحدش عاوز يساعدني .

واستدركت: ممعييش فلوس ودايما عيانة والحل إني انتحر وأعتقد دا اللي هيحصل.

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