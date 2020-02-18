بطلة الفيديو الفاضح باكية: أعتذر لكم .. وياريت تيجوا تموتوني

18 فبراير 2020 - 05:48 ص

ظهرت الفنانة منى فاروق في فيديو لايف عبر حسابها بـ"انستجرام" لتتحدث عن رغبتها في الانتحار بسبب تعامل الناس معها بعد أزمة الفيديو الفاضح.



وقالت منى في "اللايف" : أنا آسفة إني خليتكم تشوفوني في حاجة غير لائقة .. ولو حد فيكم معندوش خطيئة ياريت يجي يموتني.



وأضافت: بقيت منبوذة ومحدش عايز يتعامل معايا .. وبقيت بفكر في الانتحار ومش لاقية شغل .. ومعنديش غير حلين يا إما أعمل حاجة غلط يا إما أموت.



وأردفت: الناس كلها بقت بتكرهني وبقى عندي أزمة ثقة .. ومحدش عاوز يساعدني .



واستدركت: ممعييش فلوس ودايما عيانة والحل إني انتحر وأعتقد دا اللي هيحصل.



