"الصحة" تكشف حقيقة وجود إصابة ثانية بـ"كورونا" في مصر

18 فبراير 2020 - 01:00 ص

نفت وزارة الصحة وجود حالة إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في مقتل نحو 1770، حتى اليوم، في الصين فقط.



وقال خالد مجاهد، المتحدث بإسم وزارة الصحة المصرية، في تصريحات لقناة العربية "الحدث"، يوم الاثنين: "جميع المصريين العائدين من ووهان الصينية غادروا الحجر الصحي بسلام مع أسرهم أمنيين سالمين".



وأضاف "لم يعد هناك حاجة لمتابعتهم مجددا لعدم وجود مؤشرات سلبية فيما يخصهم، كاشفا أنه تم توفير الأتوبيسات الناقلة لهم فيما عدا ثلاثة سيدات حوامل تم نقلهن عبر سيارات إسعاف مزودة بطاقم طبي ووصلوا بسلام".



وتابع "نطمئن الجميع، بأن العائدون من الصين بحالة جيدة، بعد خروجهم، وهذه رسالة للجميع"، مضيفا: "المغادرين كانوا سعداء برحلة الحجر الصحي ونحن أيضا فخورين بما وصفه بالملحمة بين المؤسسات المختلفة".



وتابع متحدث الصحة المصرية: "العائدون رددوا طول الطريق "تحيا مصر" احتفاء بجهود الدولة المصرية في إجلائهم".

