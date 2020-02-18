تعليق غير متوقع من تامر أمين على أغاني المهرجانات

علق الإعلامي تامر أمين، على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجات من الغناء، وعدم إصدار تصريح غناء لمحمد رمضان مرة أخرى، قائلا: "ضربة قاسمة".
وأوضح "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الاثنين، أن ما أزعج نقابة المهن الموسيقية ودفعها لاتخاذ هذا القرار، أن غناء المهرجانات أصبح متصدر المشهد، مضيفا: "مفيش فرح ولا سبوع إلا وفيه مغنيين المهرجانات بس".
وأشار"أمين" إلى أنه يؤيد قرار نقابة المهن الموسيقية، حيث أنه سيخلق حالة من الانضباط، معربا عن تأييده لمنع محمد رمضان من الغناء، قائلا: "موضوع الغناء زاد عن حده.. وهو اللي فتح هيصة المهرجانات"، معتبرا أن منعه من الغناء فرصة لرمضان حتى يركز في التمثيل.