حلمي بكر: "أصوات بعض مطربي المهرجانات جيدة لكن بيحملوها زبالة"

قال الموسيقار حلمي بكر، إن عمر كمال مطرب المهرجانات يمتلك صوتا جيدا، معلقا: "بيغني حلو جدا".



وتابع بكر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «حسن شاكوش له مناطق جمالية في الأداء وفي الوقت ذاته يخرج عن المقام ويحتاج إلى كورس في الأوبرا ونقابة الموسيقيين».

