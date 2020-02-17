» مصطفى كامل: المهرجانات "هتضيع الجيل"

17 فبراير 2020 - 11:40 م

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية السابق، إن عدم مواجهة ظاهرة المهرجانات منذ البداية أدى إلى انتشارها، معلقًا: «أنا ضد الإسفاف».



وتابع كامل خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «أكبر المطربين في مصر ومن بينهم الفنان هاني شاكر لا يجدون شركات إنتاج تنتج لهم بسبب اليوتيوب»، مشيرا إلى أن جميع المنتجين في المجال الغنائي يتعرضون للخسارة في الوقت الراهن.

