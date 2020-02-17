مطرب "بنت الجيران": "اللي حصل ده خراب بيوت"

17 فبراير 2020 - 11:33 م

قال المطرب عمر كمال إنه تلقى خبرًا يفيد بإيقافه عن العمل من نقابة المهن الموسيقية، مضيفًا: «مطلوب مني كل يوم الصبح دلوقتي أصلي ركعتين، وأدفع 40 ألف جنيه شروط جزائية للناس».



وأضاف «كمال»، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقية فوق راسي، وأنا مطرب بقالي 4 سنوات ولم يكن لي أي مشكلة».

