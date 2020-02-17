مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ عبدالله جمعة

17 فبراير 2020 - 11:26 م

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في تصريحات عبر فيديو بثه برنامج زملكاوى الذي يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك أن «محمد عواد محسود ومعرفش مين قر عليه».



وأضاف رئيس الزمالك: «محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض مدافع مهاجم لكثرة تسجيل اللاعب للأهداف».

