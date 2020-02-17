"أبو بكر": مصر واجهت أزمة كورونا بـ"علم وتحضر"

17 فبراير 2020 - 10:20 م

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بجهود الدولة ووزارة الصحة، فيما يتعلق بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، وعودة المصريين من مدينة ووهان الصينية وانتهاء الحجر الصحي الخاص بهم.



وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، إن مصر حفاظًا على أبنائها أجلت كل رعاياها من مدينة ووهان الصينية، وحرصت على إقامتهم في منطقة مجهزة طبيًا بكل المعدات والتقنيات للتأكد من سلامتهم، وتعاملت مع الأزمة بعلم وتحضر.



وواصل: "كل التحية والتقدير للدولة المصرية في التعامل مع مثل هذا النوع من الكوارث الطبيعية ومصر قدمت نموذجًا رائعًا، ويجب مكافأة كل من قام بهذا العمل".

