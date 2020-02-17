الأرصاد تحذر من طقس الغد

17 فبراير 2020 - 09:50 م

يشهد غدا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح نشطة ، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء كما يلي:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجات

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجات

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجات

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات

أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجات.