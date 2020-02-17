  • الإثنين 17 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر10:00 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
طقس بارد

الأرصاد تحذر من طقس الغد

مطلق الصاروخ

لحظة إصابة جنود روس في سوريا بصاروخ مباشر

علاء مبارك ووالده

بحضور والده..علاء مبارك ينشر فيديو النشيد الوطني في الملكية

الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب

شيخ الأزهر يحذر أوروبا من هذا الأمر الخطير

شبكة دعارة- أرشيفية

جنس جماعي.. تفاصيل صادمة عن ضبط «شبكة دعارة عائلية»

أرشيفية

الجنيه يسجل أعلى ارتفاع أمام الدولار منذ 3 سنوات

محمد عبدالرحمن

إعلامي شهير لـ«تامر مرسي»:«أنا آسف..شغلني أي حاجة عندك»

مترو الأنفاق

إجراءات عاجلة بمترو الأنفاق لمواجهة «كورونا»

ميسي مع فتاة محجبة بدبي

شاهد.. «ميسي» يثير الجدل مع فتاة محجبة في دبي

أرشيفية

الصحة العالمية تزف بشرى سارة عن "كورونا" بالصين

تنفيذ حملة للقضاء على الكلاب الضالة بالمنيا

قبلي وبحري

المنيا
المنيا
Advertisements

الطيب حسين

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا ، حملة مكبرة، للقضاء على الكلاب الضالة بشوارع مركز ملوي ، جاء ذلك عقب تلقي المديرية عدة بلاغات ، تفيد " بعقر" أحد الكلاب الضالة لعدد من الاهالي وبخاصة الاطفال.

وقال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إن الحملة تستمر على مدار 3 ايام ، بالتعاون مع شرطه المرافق ، وقد أسفرت في اليوم الاول عن اعدام 30 كلب ضال في المنطقة التي تم تلقي البلاغات عنها .

وأضاف أنه تم عمل لجنه إعدام كلاب ضاله بمحيط منطقة العقر، تحسبا لوجود أي حيوانات أخري مخالطة للحيوان العاقر، وأضاف انه يتم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ، للتخلص من الكلاب بعد إعدامها بالطرق الصحية التي لا تضر البيئة ولا تضر بصحة المواطنين .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تفاصيل تصنيع أول "لودر مصري" وموعد طرحه في الأسواق
» كهربا يعلن خطوبته على شقيقة زوجة حمدي الميرغني
» لحظة إصابة جنود روس في سوريا بصاروخ مباشر
» البرلمان يعلق على جواز صلاة المرأة بـ«تي شيرت وبنطلون»
» إصابة حمو بيكا بميكروب خطير
» اليابان.. إلغاء الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور بسبب كورونا
» ننشر أول صور للمدرعة المصرية «سينا 200»
» بالفيديو.. فنان شهير يفقد صوته أثناء الغناء على المسرح
» قيس سعيد: حل البرلمان في تونس
» «أنا عايش لوحدي».. انتحار طالب غرقًا بالمنيا ويترك رسالة مؤثرة
» أغاني المهرجانات.. حرام لهذا السبب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان