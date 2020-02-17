تنفيذ حملة للقضاء على الكلاب الضالة بالمنيا

17 فبراير 2020 - 09:47 م

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا ، حملة مكبرة، للقضاء على الكلاب الضالة بشوارع مركز ملوي ، جاء ذلك عقب تلقي المديرية عدة بلاغات ، تفيد " بعقر" أحد الكلاب الضالة لعدد من الاهالي وبخاصة الاطفال.

وقال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إن الحملة تستمر على مدار 3 ايام ، بالتعاون مع شرطه المرافق ، وقد أسفرت في اليوم الاول عن اعدام 30 كلب ضال في المنطقة التي تم تلقي البلاغات عنها .

وأضاف أنه تم عمل لجنه إعدام كلاب ضاله بمحيط منطقة العقر، تحسبا لوجود أي حيوانات أخري مخالطة للحيوان العاقر، وأضاف انه يتم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ، للتخلص من الكلاب بعد إعدامها بالطرق الصحية التي لا تضر البيئة ولا تضر بصحة المواطنين .