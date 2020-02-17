» تفاصيل تصنيع أول "لودر مصري" وموعد طرحه في الأسواق

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انتاج لودر

تصنيع لودر

انتهت وزارة الإنتاج الحربى من تصنيع أول لودر مصرى الصنع يحمل فئة "L D900 "، والذي جرى تصنيعه بالكامل داخل مصانع وورش وزارة الإنتاج الحربي، ويبلغ طوله 9 أمتار، وعرضه 3.2 متر، وارتفاعه 3.5 متر ووزنه 24.6 طنا وأقصى حمولة 10 أطنان، وقدرة المحرك 335 حصانا وسعة المحرك 10.8 لتر وأقصى سرعة 40 كم/ ساعة والمدة الزمنية للتحميل والتفريغ 11.8 ثانية ويوجد به الوضع البطيء لنظام الهيدروليك.

قال محمد بكر، المستشار الإعلامى لوزارة الإنتاج الحربي، إنه سيتم طرح اللودر المصري في السوق المحلى خلال العام الجاري، مؤكدا أن اللودر الجديد، هو صناعة مصرية بالكامل باستثناء الموتور والكاوتش، وتم تصميمه وتنفيذه من شركة imut ماراثون للتكنولوجيا والهندسة، وشارك على تصنيعه الدكتور ميشيل نايت، أحد علماء مصر بالخارج، والذى يتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في عدة مشروعات مشتركة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي متمثلة في شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة، بمساحة 371 فدانا والذى يتخصص في إنتاج الأسلحة والذخيرة (صغيرة، متوسطة، ثقيلة)، (الطبنجات، البنادق الآلية، الرشاش المتعدد).

كما افتتح الرئيس عددا من خطوط الإنتاج عبر الفيديو كونفرنس والتى تضمنت مشروع الألواح الشمسية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (م/144) بمساحة 700 متر مربع بطاقة إنتاجية (50) ميجاوات سنويًا، ومشروع البطاريات بشركة قها للصناعات الكيماوية (م/270) بمساحة 4000 متر مربع بطاقة إنتاجية 120 ألف بطارية سنويًا، ومصنع الجلفنة على الساخن بشركة حلوان للآلات والمعدات ( م/999) بمساحة 25.200 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية من 15000 طن إلى 20000 طن.

كما اطلع على اللودر Long life LD900 إنتاج شركة IMUT وبالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي ومركبة القتال المدرعة المصرية سينا (200) إنتاج مصنع 200 الحربي.


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