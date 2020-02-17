التعليم تحذر جميع القطاعات من انتشار لعبة خطيرة بالمدارس

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لعبة خطيرة

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة حذرت المديريات من خطورة ممارسة ألعاب عنف بين الطلاب بعد انتشارها على تطبيق tik tok وطالبتهم بحملات لتوعية الطلاب من هذه الألعاب، موضحا أن الوزارة تتعامل بوصفها وزارة تربية قبل أن تكون وزارة للتعليم.

وأضاف الدكتور رضا حجازي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن ضحايا لعبة "كسارة الجمجمة" المنتشرة بالمدارس أقل إصابة لها هي نزيف فى المخ.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أنه تم مطالبة معلمي التربية الموسيقية بتربية الطلاب على الأغاني الراقية، مضيفا أنه سيتم معاقبة مدير المدرسة وأساتذة التربية الفنية وتصل العقوبة للإنذار والخصم لمن يخالف ذلك.

وأشار إلى أن، وزارة التربية والتعليم لديها عجز فى عدد معلمي التربية الموسيقية في أغلب المدارس على مستوى الجمهورية.


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