» إصابة حمو بيكا بميكروب خطير

17 فبراير 2020 - 08:48 م

كشف المطرب الشعبي حمو بيكا، عن إصابته بميكروب خطير في الأمعاء، وهو الذي تسبب في ظهور بطنه منتفخة بشكل دائم.

وكشف مطرب المهرجانات الشعبية الشهير، عن معاناته مع مرض كرونز وهو عبار عن التهاب شديد في الأمعاء يتسبب في الشعور بألم في البطن والإصابة بإسهال شديد بالإضافة إلى الشعور الدائم بالتعب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مرض المطرب "بيكا"، داعين له بالشفاء العاجل، فيما اعتبر البعض أنها محاولة منه لاستعطاف الجمهور بعد أزماته الأخيرة مع نقابة الموسيقيين.

يذكر أن مرض كرونز يصيب الأمعاء، ويؤثر على الجهاز الهضمي، وغالبا ما يصيب نهاية الأمعاء الدقيقة وبداية الأمعاء الغليظة، وهو يؤدى إلى التهاب جدار الأمعاء من البطانة الداخلية إلى الطبقة الخارجية، وقد يؤدى إلى ضيق وانسداد الأمعاء، وغالبا ما يكون مصحوبًا بمضاعفات تؤثر على الأعضاء خارج الأمعاء، مثل الجلد والمفاصل والعين والكبد والكليتين.