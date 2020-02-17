ضبط خادمتين صورتا سيدة في وضع مخل بالكويت

17 فبراير 2020 - 08:38 م

أعلنت السلطات الكويتية، ضبت خادمتين متورطتين في تصوير سيدة مسنة في وضع لا يليق.

وقالت إدارة الجرائم الإلكترونية في الكويت، إنه تم ضبط الخادمتين، واللتين تحملان جنسية آسيوية، صورتا مسنة على فراش طبي خلال تقديم قهوة بطريقة ساخرة.

وتم تحديد مكان تصوير المقطع وهوية السيدة المسنة التي تم تصويرها في هذا المقطع المسيء، وضبط الخادمتين المتورطتين.

وأشار مصدر أمني إلى أن قوة من المباحث الإلكترونية توجهت إلى المنزل المذكور لضبط الآسيويتين، تمهيدا للتحقيق معهما وإحالتهما إلى الاختصاص بتهم متعلقة بإساءة استخدام الهاتف.

يذكر أن الوافدتين، اللتين يبدو أن إحداهما ممرضة على الأرجح، كانتا تقدمان القهوة وتقولان "قهوة كويتية" وبدت السيدة تجلس على سرير طبي بلا أي رد فعل.