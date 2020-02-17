» اليابان.. إلغاء الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور بسبب كورونا

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كورونا

إمبراطور اليابان

أعلنت اليابان، أنها ستحد من التجمعات العامة في طوكيو، لاحتواء تفشي فيروس "كورونا" بما يشمل إلغاء الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور، وإلغاء مشاركة الهواة في "ماراثون طوكيو".

وأفاد البلاط الإمبراطوري، بأنه "نظرا للظروف سيتم إلغاء الخطاب، الذي كان من المقرر أن يلقيه الإمبراطور ناروهيتو بمناسبة عيد ميلاده في الـ23 فبراير".

ويعتبر الخطاب الأول له منذ تتويجه العام الماضي، حيث يجتذب الخطاب الإمبراطوري عادة عشرات الآلاف من الحضور للساحة الداخلية للقصر في قلب العاصمة طوكيو.

وأشار مصدر مطلع، إلى أن "منظمي ماراثون طوكيو، الأكبر على مستوى العالم، أبلغوا المشاركين من الجمهور العام، الذين سجلوا في السباق الذي سيقام في الأول من مارس المقبل، وعددهم 38 ألفا، أنه لن يسمح لهم بالمشاركة، وسيقتصر السباق على العدائين المحترفين فقط.


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