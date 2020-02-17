جنس جماعي.. تفاصيل صادمة عن ضبط «شبكة دعارة عائلية»

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محمد فضل- متابعات

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عائلة

شبرا الخيمة

زوج

شبكة دعارة

«القيامة هتقوم».. هكذا علق أهالي شبرا الخيمة على واقعة ضبط شبكة دعارة لممارسة الجنس الجماعي، مكونة من رجل أربعيني وزوجته وابنه وزوجته أيضًا، لممارسة الجنس الحرام مع راغبي المتعة.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بلاغًا من بعض الأهالي اتهموا فيها رجل بتحويل شقته إلى وكر للدعارة وممارسة الفجور، وبالتحري تأكد صحة البلاغ وتم مداهمة الشقة، لتنفجر الصدمة.

ألقت مباحث الآداب القبض على صاحب الشقة وزوجته وابنه وزوجته، متلبسين بممارسة الجنس الجماعي رفقة 6 أفراد من زبائنهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تكوين "الشبكة العائلية"، لممارسة الجنس مع راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مادية تراوحت بين ألفين وخمسة آلاف جنيه.

وقالت زوجة المتهم الأول في اعترافاتها: "احنا قولنا شغلانة سهلة وبتجيب فلوس وخلاص.. واتفقت مع جوزي على ممارسة الرذيلة مع الأغراب علشان نعمل ثروة واشترينا شقة وشغلنا مرات ابننا معانا".

وأكدت المتهمة خلال اعترافاتها أنها كانت تستقطب راغبي المتعة من خلال الاتصال بأرقام عشوائية والاتفاق معهم بالتنسيق مع باقي المتهمين.

وكشفت التحقيقات أن رب الأسرة في العقد الخامس من العمر وكون شبكة الدعارة، ضمت "زوجته وابنه وزوجة الأخير" كما تبين أقاموا حفل جنسي جماعي حيث تم ضبطهم وبصحبتهم 6 أشخاص آخرين وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتبين أن الابن المتهم الثاني أنشأ صفحة على موقع "فيس بوك"، لاستقطاب الرجال وتم استصدار إذن من النيابة العامة وألقت الشرطة القبض على أفراد الأسرة وجرى ضبط 6 آخرين من راغبي المتعة الحرام تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق فيما قرر قاضي المعارضات تجديد حبس الأب وابنه وزوجتيهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأثارت الواقعة موجة غضب وصدمة لدى أهالي المنطقة، حيث عبروا عن صدمتهم بالقول" القيامة خلاص هتقوم"، وقال البعض إن ما حدث لا يدركه العقل، مطالبين بتطبيق أقسى عقوبة على المتهمين ومصادرة أموالهم التي جمعوها من الحرام.


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