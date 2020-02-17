إجراءات عاجلة بمترو الأنفاق لمواجهة «كورونا»

اتخذت شركة مترو الأنفاق، إجراءات احترازية من خلال تكثيف أعمال النظافة داخل محطات مترو الأنفاق وداخل القطارات في الفترة الحالية، وذلك من خلال تعقيم القطارات والمحطات، وذلك تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا في العالم.

وأكدت شركة مترو الأنفاق، أن أعمال النظافة تتم بشكل دوري عامة من خلال تعقيم القطارات والمحطات، ويأتي تكثيف الأعمال في الفترة الحالية نظرا لسعة انتشار الفيروس في العالم.

وأكدت الشركة أنها تسعى إلى تقليل زمن التقاطر بين القطارات، وذلك لمواجهة الازدحام بين الركاب في المحطات وعلى الأرصفة.

كما تسعى شركة مترو الأنفاق، إلى القضاء على مشكلة الباعة الجائلين والمتسولين وسبل القضاء على هذه الظاهرة، حيث تم التأكيد على عمل حملات دورية مكثفة للقضاء على تلك الظاهرة بالتعاون بين الشركة وشرطة النقل والمواصلات ومترو الأنفاق، وكذلك قامت الشركة بزيادة الغرامة الفورية المقررة على الباعة الجائلين بقيمة تقدر بـ50 جنيها وغرامة المتسول 100 جنيه، وأيضًا يتم التنويه من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بعدم الشراء من متجول أو التعاطف مع متسول.