بالفيديو.. أحمد الحسن يتناول 8 دجاجات يوميًا

17 فبراير 2020 - 07:35 م

كشف شاب من بوركينا فاسو يدعى الشيخ أحمد الحسن سانو، كيف حقق لقب الرجل الأقوى في إفريقيا.

ويعرف الشاب باسم "إيرون بيبي"، وهو أقوى رجل في أفريقيا وأحد أقوى الرجال في العالم، ويبلغ من العمر 27 عاما، ويبلغ طوله 190 سم ووزنه 183 كج.

وأوضح أنه من أجل الحفاظ على قوته، يتغذى على ثمان دجاجات يوميا.

وقال إيرون بيبي إنه كان شغوفا بالرياضة منذ صغره، ومارس كل أنواع الرياضات، لكنه بسبب جسده الضخم وجد نفسه في رياضة رفع الأثقال.

يذكر بيبي، يعد أول مواطن في بوركينا فاسو يدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد أن رفع 60 كغ 69 مرة خلال دقيقة.