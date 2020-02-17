  • الإثنين 17 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

الجنيه يسجل أعلى ارتفاع أمام الدولار منذ 3 سنوات

محمد عبدالرحمن

إعلامي شهير لـ«تامر مرسي»:«أنا آسف..شغلني أي حاجة عندك»

مترو الأنفاق

إجراءات عاجلة بمترو الأنفاق لمواجهة «كورونا»

ميسي مع فتاة محجبة بدبي

شاهد.. «ميسي» يثير الجدل مع فتاة محجبة في دبي

أرشيفية

الصحة العالمية تزف بشرى سارة عن "كورونا" بالصين

لاعبو الأهلي

الأهلي يصل إلى دبي استعدادا للقاء الزمالك في السوبر

كارولين وحبيبها لاعب التنس

المتسبب في انتحار«كارولين» يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة

عمر البشير

تسليم "البشير".. وفد الجنائية الدولية يصل السودان

وزير الخارجية السعودي

السعودية تطالب ألمانيا بإنهاء حظر بيع الأسلحة لها

أرشيفية- رقص

أغاني المهرجانات.. حرام لهذا السبب

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا عابرًا بالمتوسط

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

الجيش المصري ينفذ عملية برمائية في البحر المتوسط

#

إيران.. نقل قيادة القوات البحرية من طهران إلى ساحل الخليج

#

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً

#

القوات البحرية تنقذ طاقم طائرة هليكوبتر بالبحر المتوسط

البحر المتوسط

تدريب

القوات البحرية

المصرية

في ظل توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بمنطقة تدريب اللنشات والصائدات بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، بمشاركة صائدة الألغام المصرية (البرلس) وصائدة الألغام الفرنسية ،(CAPRICORNE)  وذلك عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الأسكندرية.
تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومنها التدريب على إزالة الألغام بالبحر، وكذلك التدريب على تحييد الألغام بإشتراك عناصر من مقاتلى القوات الخاصة البحرية، والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية و العناصر المشاركة على تنفذ المهام بكل دقة .

تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وبما يساهم فى صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قيس سعيد: حل البرلمان في تونس
» وزير يكشف إجراءات محاكمة "البشير" بعد تسليمه للجنائية الدولية
» القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا عابرًا بالمتوسط
» «أنا عايش لوحدي».. انتحار طالب غرقًا بالمنيا ويترك رسالة مؤثرة
» منع الاختلاط في المدارس الخاصة
» طالبان: سنوقع اتفاقًا مع الولايات المتحدة بحلول نهاية فبراير
» الصحة العالمية: تراجع إصابات "كورونا" بالصين
» صادم.. الفيديو الذي تسبب في اعتزال أشهر راقصة إباحية
» قرار عاجل من السعودية بشأن المقيمين
» هجوم على كنيسة يخلف 24 قتيلًا بينهم «قس»
» ننشر أول صور للمدرعة المصرية «سينا 200»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان