» الصحة العالمية: تراجع إصابات "كورونا" بالصين

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الصحة العالمية

الصين اليوم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى الصين.

ولفتت في مؤتمر صحفى حول تطورات فيروس كورونا، إلى أنها تعمل مع كل دول العالم لمواجهة سيناريو انتشار الفيروس.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن مناعة الإنسان شرط أساسى للتعامل مع فيروس كورونا.

وبلغ عدد الإصابات أكثر من 70,500 في سائر أنحاء الصين، معظمهم في مقاطعة هوبي مركز انتشار الفيروس التي سجلت الاثنين ألفي اصابة.

وأخضعت السلطات الصينية نحو 56 مليون شخص في هوبي وعاصمتها ووهان للحجر الصحي، بحيث عزلت المقاطعة افتراضيا عن سائر المناطق الصينية.

وبحسب اللجنة الطبية كانت هناك 115 إصابة جديدة خارج هوبي، بعد أن وصلت الإصابات إلى 450 قبل أسبوع.


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