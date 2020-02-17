الأهلي يصل إلى دبي استعدادا للقاء الزمالك في السوبر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برئاسة خالد الدرندلى، أمين الصندوق، إلى مطار أبوظبى الدولى قبل قليل، استعدادًا لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك.

وكانت البعثة قد أقلعت من مطار القاهرة الدولى فى تمام الثانية ظهر اليوم، متجهة إلى أبو ظبى، واختار رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، قائمة للاعبين ضمت كلا من: شريف إكرامى - محمد الشناوى - على لطفى - رامى ربيعة - محمود متولى - ياسر إبراهيم - أحمد فتحى - محمد هانى - أيمن أشرف - على معلول - حسام عاشور - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات - جيرالدو - جونيور أجايى - رمضان صبحى - محمود عبدالمنعم (كهربا) - وليد سليمان - مروان محسن - أليو بادجى - محمود وحيد - أحمد الشيخ ، بينما تم استبعاد صالح جمعة.

ويترأس بعثة الأهلى فى الإمارات خالد الدرندلى أمين الصندوق، فيما سبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارة البعثة، وتوجه الثنائى للإمارات للترتيب لإقامة الفريق بالأهلى، وفرض الجهاز الفنى حظرا إعلاميا على لاعبى الفريق عقب الفوز على المصرى البورسعيدى، لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق ينتظر عدة مباريات قوية ومهمة فى شهر فبراير، ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع.