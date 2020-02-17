» ننشر أول صور للمدرعة المصرية «سينا 200»

تنشر "المصريون"، أول صورة لمركبة القتال المدرعة المصرية سينا (200) إنتاج مصنع 200 الحربي واللودر Long life LD900 الذي قامت بانتاجه شركة IMUT وبالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين مجموعة من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي متمثلة فى شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (م/300) بمساحة 371 فدان والذى يتخصص فى إنتاج الأسلحة والذخيرة (صغيرة، متوسطة، ثقيلة) ، (الطبنجات، البنادق الآلية، الرشاش المتعدد).



كما افتتح عددًا من خطوط الإنتاج عبر الفيديو كونفرانس التى تضمنت مشروع الألواح الشمسية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (م/144) بمساحة700 متر مربع بطاقة إنتاجية 50 ميجاوات سنوياً، ومشروع البطاريات بشركة قها للصناعات الكيماوية (م/270) بمساحة 4000 متر مربع بطاقة إنتاجية 120 ألف بطارية سنوياً، ومصنع الجلفنة على الساخن بشركة حلوان للآلات والمعدات ( م/999) بمساحة 25.200 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية من 15000 طن إلى 20000 طن.



