تسليم "البشير".. وفد الجنائية الدولية يصل السودان

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السودان

البشير

الجنائية الدولية

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الاثنين، وصول وفد من الجنائية الدولية، بشان تسليم الرئيس السودانى السابق عمر البشير.

ويبحث وفد المحكمة الدولية مسألة تسليم "البشير" حيث أكدت قبل أيام أن هذه الخطوة ضرورية وجديرة بالترحيب لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.

ويقبع البشير، المتهم كذلك بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى دارفور، داخل السجن منذ الإطاحة به وسط احتجاجات حاشدة العام الماضي، وتطلب المحكمة الجنائية الدولية أيضا مثول أربعة سودانيين آخرين فى اتهامات تتعلق بأعمال وحشية ارتكبت فى دارفور.


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