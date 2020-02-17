الطيار المفصول يطالب محمد رمضان بـ25 مليون جنيه

حددت الدائرة 4 تعويضات، بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، جلسة 19 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الطيار أشرف سعد محمد أبواليسر، والذي يطالب فيها الفنان محمد رمضان محمود حجازي، والشهير بـ«محمد رمضان»، بتعويض قدره 25 مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية الجسيمة التي لحقت به عقب نشر «رمضان» صور له داخل الطائرة قيادة المدعي، واستغله كفيديو كليب خلال عرض أحد أغانيه.

وتقدم، اليوم الاثنين، المحاميان مجدي هلال، وسمير فوزي، بدعوى أمام محكمة مدني 6 أكتوبر، دائرة تعويضات، وطالب بتعويض مدني قدره 10 مليون جنيه لموكله الكابتن طيار «أشرف سعد أبواليسر»، عن الأضرار المادية التي تعرض لها، كما طالبوا في ذات الدعوى بتعويض قدره 15 مليون جنيه عن الأضرار الأدبية.

وقال «هلال» في دعواه، إن موكله تعرض لأضرار مادية وأدبية جسيمة، نتيجة استغلال «رمضان» تواجده في الطائرة، وقام بتصوير فيديو استغله في إحدى أغانيه كفيديو كليب بعنوان «مش بتفتيش»، مما تسبب بأضرار جسيمة لحقت بموكله.

وذكرت الدعوى التي تحمل رقم 84 لسنة 2020 جدول تعويضات، أن «رمضان» انتهج سلوكًا من شأنه الإضرار بوسائل الانتقال والملاحة الجوية، وتعريض سلامة الطيران للخطر، وذلك من خلال قيامه بقياد طائرة دون الحصول على شهادات تؤهله لذلك، ومزاولة نشاطًا من أنشطة الطيران المدني دون الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدني.