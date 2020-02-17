«الاتصالات» تزف بشرى سارة لكل المتواجدين في السعودية

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الاتصالات

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بشري

زفت هيئة الاتصالات في المملكة العربية السعودية بشرى سارة، لكل مستخدمي تطبيق "واتساب".

وقال مدير العلاقات العامة في هيئة الاتصالات السعودية علي المطيري ، ‏إن مشاكل خاصية الاتصال عبر "واتساب"، ترجع لمجموعة ‏من الإجراءات التنظيمية تم اتخاذها ، فيما لم يوضح طبيعة هذه ‏الإجراءات.‏

وأكد المطيري خلال برنامج "الراصد"، المذاع عبر قناة "الإخبارية" السعودية، أن عودة الخدمة ستُتاح عقب ‏الانتهاء من هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن كل تطبيقات ‏التواصل متاحة .‏

ونفى المطيري أن تكون سرعة الإنترنت ضعيفة أو سيئة في ‏غالبية مناطق المملكة، مستشهدًا بتحسن ترتيب المملكة عالميًا ‏في سرعة الإنترنت من 47 بداية 2019 إلى المركز الـ13 ‏في نهاية 2019.‏


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