«الاتصالات» تزف بشرى سارة لكل المتواجدين في السعودية

محمد فضل- متابعات
زفت هيئة الاتصالات في المملكة العربية السعودية بشرى سارة، لكل مستخدمي تطبيق "واتساب".
وقال مدير العلاقات العامة في هيئة الاتصالات السعودية علي المطيري ، إن مشاكل خاصية الاتصال عبر "واتساب"، ترجع لمجموعة من الإجراءات التنظيمية تم اتخاذها ، فيما لم يوضح طبيعة هذه الإجراءات.
وأكد المطيري خلال برنامج "الراصد"، المذاع عبر قناة "الإخبارية" السعودية، أن عودة الخدمة ستُتاح عقب الانتهاء من هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن كل تطبيقات التواصل متاحة .
ونفى المطيري أن تكون سرعة الإنترنت ضعيفة أو سيئة في غالبية مناطق المملكة، مستشهدًا بتحسن ترتيب المملكة عالميًا في سرعة الإنترنت من 47 بداية 2019 إلى المركز الـ13 في نهاية 2019.
فيديو | متى سيتم تفعيل خاصية الاتصال عبر #واتساب ؟#هيئة_الاتصالات #الراصد pic.twitter.com/FQ2YziTac7
— الراصد (@alraasd) February 16, 2020
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