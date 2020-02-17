أول تحرك برلماني بشأن أغنية «بنت الجيران»

طالب الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، من الحكومة سرعة التدخل للوقف الفوري لجميع من يسيئون للفن المصري بأغان وأفلام ومسلسلات هابطة بها كلمات ومشاهد فيها خروج سافر وصارخ عن القيم والأخلاق والتقاليد المصرية العريقة.

وتساءل "حساسين"، في أول طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، لتوجيهه إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قائلا: "لماذا الصمت يا معالى الوزيرة تجاه حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش"، مطالبا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاكمة كل من يسيئون للفن والتقاليد والأخلاق المصرية.

وأكد حساسين، أن أغاني المهرجانات والأفلام الهابطة أصبحت تمثل خطرا داهما على الشباب المصرى الذى يحاول التقليد الأعمى لمن يسمون أنفسهم بالفنانين والمطربين وهم بعيدون كل البعد عن الفن المصرى الأصيل الذى كان واحدا من أهم القوى الناعمة للدولة المصرية إقليميا وعربيا وعالميا.