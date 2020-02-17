» احتفال صادم من جمهور الكويت لـ عمرو دياب

17 فبراير 2020 - 02:44 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للهضبة، عمرو دياب، أثناء لحظة وصوله إلى مطار الكويت، وسط صراخ وتدافع الجماهير.

وظهر الفيديو تدافع الجماهير حوله عند وصوله الكويت، أملاً في التقاط الصور معه وسط صراخ المعجبات.

وقد أحيا عمرو دياب حفلاً غنائيا في الكويت الخميس الماضي، وذلك وسط حشد جماهيري كبير وبالتزامن مع طرح ألبومه الجديد "سهران".

وقدم عمرو دياب خلال الحفل أغاني الألبوم كاملة للمرة الأولي وسط تفاعل كبير مع الجماهير.

وكان عمرو دياب طرح منتصف، مساء الأربعاء الماضي، ألبومه سهران، والذي ضم 12 أغنية جديدة.